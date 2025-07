- Ljudi bi voleli da što više dobiju lajkova, komentara i šera jer to kod njih stvara dopamin. Zbog toga nas sama platforma tera da radimo sve luđe stvari. Platforma to nagrađuje zapravo emocijama koje budi u vama. Dakle, ako mi izbacimo neke naše emocije, ljudi će bolje na to na reaguju, pa će biti više ispraćeno. To je počelo od onog "rođendan mi je", pa se sada stavlja i kada se rodi dete, pa do nekih smrti i svačega nečega. Problematika samih društvenih mreža je da ona živi od naše pažnje. Takav sadržaj uzima našu pažnju - obrazložio je Vasić.