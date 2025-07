- Nalazim se kod hotela Moskva, na Terazijama. U ovom trenutku, što se tiče saobraćaja, ovde apsolutno nema guže. Pretpostavljam da je to zbog toga što su na Trgu Republike još uvek su radovi u toku i trajaće do 13. jula. A kada govorimo o ostalim radovima u gradu, moram da napomenem da su počeli radovi juče na autoputu E75 u smeru ka Nišu, od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac i trajaće do 12. jula. Ukoliko idete ka tom delu, da znate da će biti vrlo verovatno gužve.