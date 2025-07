- Nažalost, u Turskoj je to kao tradicija poslednjih 5-6 godina, svako leto imamo problem sa požarima, tako da ova godina ne samo u Izmiru, nego i na različitim mestima smo imali na početku leta različite požare. Dosta hektara je, nažalost, uništeno zbog ovih požara, ali ovi poslednji 2-3 dana u Hataj, istočnoj Turska, gde se desio onaj nesrećni zemljotres, pre nekoliko godina, u Hataju krenuo je jedan stvarno veliki požar - kaže Yusf i dodaje:

- Poslednja tačka od svih ovih gradova je bilo Izmir od nedelje, evo 48 sati, ne može da se smiri nikako i ne može da se uzme pod kontrolom. AFAD, nstitucija za vanredne situacije i katastrofe pokušava da smiri požar. Do sada su uhapsili 31, ali samo desetoro od njih su konačno uhapšeni. Dosta ljudi ide u šume da naprave piknik ili tako nešto i ne znaju kako se to radi, i nažalost, na kraju ispadne neki katastrofalni rezultat. Ovde je nekoliko porodica otišlo u šumu da napravi piknik, tako da je tada krenuo jedan od tih požara.

- Ove godine je taj afrički ciklon dosta jak, suptropski vazduh iz Sahare, preko Maroka ide prema Španiji, a onda i do cele Evrope. Svuda je veoma toplo, vidimo da je 46 stepeni sada u Španiji. U Parizu je bilo skoro 40 stepeni. Ovo će doći do Danske, tamo će biti više od 30 stepeni, a već od sutra dolazi i kod nas i osetićemo taj toplotni talas - naglašava Ristić i dodaje:

- Dešava se gubitak naše prirodne telesne tečnosti. To se reflektuje na sve telesne sisteme. Osobe sa kardiovaskularnim problemima trpe. Kako ustvari deluje na nervni sistem, pogotovo kod starijih osoba je pitanje. Mi imamo jedan regulativni organizam u našem telu, jednu malu žlezdu, težine oko 4g. Taj organizam savršeno dobro radi kod mladih ljudi i na najmanju promenu on reaguje - traži tečnost. Ali, kod starijih ljudi to je usporenije i lenjije - zaključuje Ilić.