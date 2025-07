Egipat je oduvek bio zemlja priča, od legendi o faraonima do modernih priča o odmoru koji ostavlja bez daha. U Hurgadi, jednom od najpoznatijih letovališta na Crvenom moru, nalazi se Memša , nova turistička zona, urbana i živa, ali dovoljno mirna da pruži osećaj potpunog opuštanja. U srcu ove zone nalazi se Swiss Inn Resort Hurgada 5* , hotel koji je nekada bio poznat kao Hilton, a danas nosi novo ime, ali i dalje drži visoke standarde i srdačnost egipatskog gostoprimstva.

Swiss Inn Resort Hurgada 5* je smešten svega osam kilometara od aerodroma, što znači da vas od sletanja do sunčanja na peščanoj plaži deli manje vremena nego što provedete u redovnoj jutarnjoj gužvi kod kuće. Hotel je podeljen na dva dela: glavnu zgradu i vile koje se nalaze sa druge strane ulice. Ukupno raspolaže sa 401 smeštajnom jedinicom, od kojih su mnoge nedavno renovirane, kako bi pružile dodatni komfor gostima.

Premium sobe se nalaze u glavnom delu hotela, i mogu imati pogled na more ili bazen. Premium sobe na strani preko puta ulice su takođe renovirane i vrlo prijatne, dok su Family suite i Diplomatic suite prostraniji i idealni za one koji putuju sa porodicom ili žele dodatni prostor za odmor. Sve sobe imaju balkon ili terasu, klimatizovane su, imaju Wi-Fi, televizor, mini bar, sef, kao i set za čaj i kafu. Posebno je praktično to što su sobe opremljene peglom i daskom za peglanje, detalj koji mnogi gosti znaju da cene.