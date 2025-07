Turistička sezona je uveliko počela, a na graničnim prelazima može doći do velikih gužvi

Turistička sezona je već u jeku, Kurir televizija je i ovog jutra proveravala kakvo je stanje na granicama. Naše reporterke Aleksandra Orlić i Aleksandra Dražić su na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci.

- Trenutno na graničnom prelazu Horgoš, gužve nema. Primećena su manja zadržavanja do nekoliko desetina minuta, svakako turistička sezona jeste počela i mogu se očekivati veće gužve i duže zadržavanja u intervalima. One slike koje smo imali ranijih godina kada je u pitanju graničnoj prelaz Horgoš 1, njih hvala Bogu nemamo ove godine. Trebalo bi da svi dostupni kapaciteti budu otvoreni, odnosno sve trake za ulazak i izlazak iz naše zemlje. To smo mogli da posvedočimo i tokom praznika, kada je veći broj putnika takođe koristio ovaj granični prelaz. U ovom momentu gužvi nema ni za izlazak, ni za ulazak u našu zemlju i nadamo se da će tako ostati - kaže Orlić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Ono što jeste uvek problem, to je da teretnjaci na graničnom prelazu Horgoš 1 čekaju u koloni koja je duga oko dva kilometra i ja verujem da se čeka i nekoliko sati kako bi se izašlo iz naše zemlje. Izmenjeno je radno vreme graničnih prelaza. Kao i uvek granični prelaz Horgoš 1 i Kelebija rade 24 časa, a do kraja turističke sezone granični prelaz Bajmok radi petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24 časa, dakle, ostalim danima rade od 7 do 19 časova, a granični prelaz Bački-Vinogradi je takođe produžio radno vreme petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, a ostalim danima naravno takođe od 7 do 19 časova.

Dražić navodi da je ulaz u Srbiju trenutno opterećen sa oko 20 vozila i čekanjem od pola sata, dok je za teretna vozila na izlazu iz zemlje formirana kolona duga pet kilometara, a vozačima savetuje da prate signalizaciju i biraju radne dane za putovanje zbog brojnih radova na putevima.

Foto: Kurir Televizija

- Na izlazu iz naše zemlje samo je nekoliko automobila koje čekaju da prođu u Hrvatsku. Šta se dešava ne znamo, ali zato na ulazu u našu zemlju ima u ovom momentu oko 20-ak vozila. Predpostavljamo, po nekom starom običaju, da našu zemlju koriste kao tranzit ka moru. Dakle, idu stranci na godišnje odmore, a verovatno će i naši građani za vikend, ali tada su veće gužve, tako da mislim da je mudro odabrati neki radni dan za putovanje. Svakako, ono što bih ja dodala jeste da se na ulazu u našu zemlju čeka oko pola sata. Međutim, nešto dramatičnija slika je na izlazu iz naše zemlje za teretna vozila - kaže Dražić i dodaje:

- U ovom trenutku kolona je duga čak pet kilometara. I to ne samo u jednoj traci, nego čak i u zaustavnoj traci. Nadamo se da će se u narednim satima se ova situacija stabilizovati, ali kako smo čuli od samih vozača, ova slika aktuelna je već nekoliko dana. Svuda su radovi na putu i građani moraju da prate signalizaciju i da budu vrlo oprezni. Takođe, ukoliko u Sremsku Mitrovicu dolaze iz pravca Jarka i tu se čak saobraćaj odvija na izmenično zbog obustave rehabilitacije putnog pravca.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice je za Kurir televiziju objasnio važnost rekonstrukcije ove deonice puta, te naglasio da je nova saobraćajna komunikacija velika stvar za sve stanovike.

Foto: Kurir Televizija

- Vrednost radova je negde oko 160 miliona dinara. Radi se deonica od naseljnog mesta Jarak do skretanje za Šašinac, to je prva faza. Ideja je da sledeće godine uradimo ovu drugu fazu od Šašinaca do Sremske Mitrovice. Negde oko 3,5-6 km je prva faza radova, sve se čupa, pravi se nova saobraćena komunikacija i mislim da je to za stanovnike ovog sela dosta velika stvar jer stvarno je put svih ovih godina bio potpuno devastiran - rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice - Branislav Nedimović.

Na izlazu iz zemlje, u dve trake formirana kolona duga čak 5 kilometara! Reporteri Kurir televizije uživo sa graničnih prelaza sa najnovijim informacijama! Izvor: Kurir televizija

