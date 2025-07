Lekari su kasnili čak dva sata na mesto na kom se dogodila nesreća, ali Antonio je imao sreću u nesreći

Slušaj vest

Antonio Matković (30) iz Tivta, godinama je radio kao pomorac, a onda mu je jedan Instagram stori uništio život. Ljubav prema motorima, i predstavljanju sebe na mrežama, Antonia je koštalo zdravlja.

Zbog čega mladi rizikuju svoje zdravlje, i živote zarad trenda na društvenim mrežama i koliko skupo može da "košta" jedan lajk? O tome su danas razgovarali Antonio Matković, psiholog Dragana Ivanović i novinarka i influenserka Magdalina Milanović.

- Uputio sam se sa drugovima na jedan novi asfaltiran put. Tada me je povukao adrenalin ali i želja da uslikam za Instagram kako brzo ulećem u krivinu. Na tom mestu su se i ranije dešavali udesi, ja sam to znao, ali me je poneo adrenalin i dokazivanje. Mi smo krenuli kući i meni je ta ideja sinula u glavi, ja rekoh, stani, stani da ti mene snimiš. Brzo sam ušao u tu krivinu i samo sam sklizno i ja sam završio u stenama - kaže Marković.

Foto: Kurir Televizija

Lekari su kasnili čak dva sata na mesto na kom se dogodila nesreća, ali Antonio je imao sreću u nesreći, što su ga prevezli u pravu bolnici, a mnogo mu je pomogla dobra kondicija i mišićna masa:

- Hitna je kasnila, ja sam pao od bolnice nekih dva kilometra, a njima je trebala dva i po sata da dođe do mene. Sreću sam imao što me nisu poveli odmah u tu bolnicu, gde se radi ortopedija za prelome nogu, nego su me poveli u opštu bolnicu. Jer da su me prvo poveli u tu bolnicu gde je ortopedija, verovatno bih umro da sam imao unutrašnje krvarenje. Prvu noć su me odmah operisali, dve litre i osamsto krvi su mi izvadili iz pluća, šest rebara na jednu stranu, četiri rebra na drugu stranu. Jetra, bubreg i slezina su bili ugruvani.

Ivanović upozorava da ljudi, želeći atraktivan stori i veliki broj pregleda, često ne razmišljaju o posledicama i bezbednosti okruženja:

Foto: Kurir Televizija

- Žele da snime stori koji je atraktivan i koji će imati ogorman broj pregleda i komentara, a onda dođe do jedne vrste uzbuđenja, gde se ljudi nerazmišljajući o posledicama odluče na neki korak. Ima primera i kada je ishod tragičan. Ne razmišljaju koliko je okruženje sigurno za takav neki snimak. Dosta tih snimaka se plasira na mrežama, ali moramo da znamo da postoje određeni efekti i montaže. To ne može običan čovek. To je podležno fotomontažama - kaže Ivanović.

Milanović ističe važnost razumevanja razlike između stvarnog i virtuelnog sveta, naglašavajući da mnogi jure za slavom i lajkovima, zbog čega roditelji moraju da prate aktivnosti svoje dece:

- Kada govorimo o opasnim situacijama, važno je da imamo razum i da uspemo da odvojimo realno od virtuelnog. Tu dolazi do problema da nisu svi toga svesni, više jure slavu i lajk. Važno je da roditelji uključeni i da prate šta im deca rade. Često se dešava da mlađa deca budu popularna zbog nekih izazova, koji mogu biti opasni po njih - kaže Milanović i dodaje da li bi se takav sadržaj trebao prijaviti:

Foto: Kurir Televizija

- Mislim da smo trebali da probamo. Svakako je bolje to, od nečinjenja ničega. Jedno vreme je bilo popularno da istrčavaju na ulicu ispred vozila, ne treba ni da objašnjavam koliko je to opasno, sa druge strane, nekada su snimali nepoznate osobe, kako bi ih ismevali radi pregleda. Pojava interneta toliko toga donosi, i ne znam zašto ne ulazimo u kreativu, već ulazimo u ovu lošu stranu.

Mladić zbog Instagram storija ostao invalid, jedna nepromišljena odluka mu je promenila čitav život! Matković ekskluzivno za Kurir: Poneo me je adrenalin Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs