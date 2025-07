Nastalo 1983. godine kroz stvaranje nasipa i prelivne brane, jezero Kraljevac je karakteristično po plutajućim ostrvima od treseta i močvarne vegetacije . Ona se pod uticajem vetrova neprestano pomeraju, oblikujući tako pejzaž koji se stalno menja. Jezero vodu dobija iz dvanaest povezanih podvodnih izvora koji se pružaju sve do Rumunij e. O ovom fascinantnom vlažnom staništu, njegovom biodiverzitetu, izazovima i planovima za očuvanje, razgovarali smo sa Aleksandrom Sarmešem, upravnikom Specijalnog rezervata prirode Kraljevac.

- Na maloj površini ovde se susreću različiti tipovi staništa - od lesne stepe i močvarnih livada do tršćaka i podvodnih izvora. Biljni svet uključuje barsku paprat, močvarnu koprivu, rogoz, trsku i barsku ivu. U jezeru živi 26 vrsta riba, među kojima su mrguda, linjak, šikov i ugrožena umbra. Kraljevac je i deo međunarodne mreže važnih područja za ptice (IBA), a zbog svoje očuvanosti i bogatstva vrsta ima značaj i u regionalnim i evropskim okvirima. Među pticama posebno su značajne patka njorka, mrka i žuta čaplja, čapljica, gak, eja močvarica, pčelarica i mali kormoran. U okolini se mogu videti i slepo kuče, tekunica, zmija ribarica, vidra, barska kornjača, više vrsta žaba i vilinih konjica. Ovakva raznovrsnost čini Kraljevac ne samo biološki dragocenim, već i idealnim mestom za proučavanje prirodnih procesa. Osim što pružaju utočište za brojne ugrožene vrste, vlažna staništa poput Kraljevca pomažu u regulaciji vodnih tokova, skladištenju ugljenika i umanjenju negativih efekata klimatskih promena.

- Plutajuća ostrva nastaju kao slojevi treseta povezani korenjem močvarnih biljaka . Ona slobodno plutaju površinom jezera i menjaju njegov pejzaž, čineći ga vizuelno i funkcionalno dinamičnim. Ta ostrva su značajna za gnežđenje ptica poput liske i barske koke. Klimatske promene, naročito duži sušni periodi, utiču na nivo vode. Kada je vodostaj nizak, plutajuća ostrva mogu da se trajno vežu za dno i tako izgube svoju funkciju kao plutajuća staništa . To direktno utiče na vrste koje zavise od takvog okruženja i narušava ravnotežu ekosistema. Pored toga, izazovi uključuju i sve više prisutne invazivne vrste biljaka i životinja, kao i neadekvatno upravljanje otpadom . Ipak, radimo na edukaciji lokalnog stanovništva i posetilaca, kao i na kontroli i smanjenju negativnog uticaja ljudskih aktivnosti. Iako na plutajuća ostrva direktno ne možemo mnogo uticati, možemo stvarati uslove u kojima se njihova prirodna dinamika održava.

- U okviru ovog projekta dobili smo podršku za očuvanje staništa strogo zaštićene ribe mrgude (Umbra krameri), što je poduhvat koji realizujemo u partnerstvu sa Institutom za regionalni razvoj i Biološkim fakultetom, a uz finansijsku podršku Švedske. Takođe, radimo revitalizaciju pašnjaka Spasovina pomoću ekstenzivne ispaše ovaca uz finansijsku podršku Švajcarske, i štitimo jedinu autohtonu vrstu vodenih kornjača u Srbiji - barsku kornjaču (Emys orbicularis), uz finansijsku podršku Evropske unije. Da bismo revitalizovali stanište umbre, odnosno crnke ili mrgude kako je lokalno stanovništvo zove, ali i drugih ugroženih vodenih biljaka, riba, vodozemaca, gmizavaca i ptica, iskopavamo deo vodenog toka, inovativnim pristupom. To znači da iskopavamo samo jednu obalu, čime se čuva postojeća vegetacija, dok se istovremeno ponovo povezuju fragmentisana staništa i omogućava prirodan protok vode kroz jezero. Takođe ćemo zasaditi oko 1.000 autohtonih sadnica duž obala, poput hrasta lužnjaka, bele topole i vrbe, što će doprineti kontroli erozije, stabilizaciji obale i snižavanju temperature vode, što je ključno za očuvanje osetljivih vrsta. Ove mere mogu poslužiti i kao model za druga zaštićena područja širom Srbije. Radi očuvanja barske kornjače u rezervatu pravimo specijalne prelaze koji omogućavaju kornjačama da se bezbedno kreću i prave legla na Deliblatskom jezeru, čime se revitalizuje važan koridor njihovog kretanja. Uz to, jedan od najvećih izazova za očuvanje Specijalnog rezervata prirode Kraljevac je nestanak tradicionalnog ekstenzivnog stočarstva, što direktno utiče na zarastanje pašnjaka i narušavanje prirodne ravnoteže. Da bismo to rešili nabavljamo stado od 30 ovaca čijom ispašom će se održavati pašnjak na Spasovini i tako omogućiti opstanak strogo zaštićene vrste - tekunice. Naime, ispašom se sprečava zarastanje livada, kontroliše rast korova i guste vegetacije, tako da tekunica može lako da se hrani i pravi brloge - rupe u zemlji koje koristi kao skloništa za odmor, zaštitu i prezimljavanje.