- Najvažnije, ali i aktuelno, jeste to što je Tesla postavio temelje u nauci, odnosno u svim njenim aspektima. Njegov život je aktuelan i interesantan čak i vek nakon njegovog odlaska. Sve je interesantno, i Smiljani i odlazak u Grac, kada je svom profesoru, inače jedan od najvećih naučnika tog vremena, prilikom jedne prezentacije, Tesla je rekao, pošto je sve to varničilo, da bi to trebalo izbaciti. Profesor je reagovao i rekao da je tako nešto nemoguće. Međutim, Tesla je koju godinu kasnije, odradio ideju obrtnog magnetnog polja.

- Svi ljudi su ujedinjeni preko tehnologije i telefona, svi smo jedna celina nezavisno od kontinenta. On je izmislio daljinsko upravljanje, tako se sada i upravlja veštačkom inteligencijom, a to datira još od 19. veka i na tome se sada zasniva cela robotika. Dakle, on nije bio proti AI, već je bio za to, da dobar čovek pravi dobrog robota. Reč je o nama, ne možemo da krivimo alat zato što ne znamo zanat. Etičko pitanje naše civilizacije je to, kao kada smo razbili atom, nismo morali da pravimo atomsku bombu, to je moglo da služi isključivo u naučne svrhe i ispitivanje od čega se sastoji jezgro atoma. Tesla je bio protiv cepanja atomskog jezgra, naravno i atomske bombe.