Kako vreme utiče na poljoprivredu? S obzirom na to tokom šestog meseca, u pojedinim delovima Srbije nije pala ni kap kiše.

Kako to utiče na useve i da li se šteta može ublažiti, za Kurir televiziju pričala je Milica Janković , posebna savetnica za poljoprivredu.

- Vremenske prilike su za neke rutarske kulture povoljne, a za neke nepovoljne. Mi sa terena vidimo da žetva pšenice traje i to je zadovoljavajuće, ali kada se to završi mi očekujemo dobre rezultate. Bio je kišni, pa sunčani period i to će dati dobar kvalitet. Različite vrste voća su različito pogođene, gde su klimatski momenti naškodili tu su i veće cene, a još ne možemo da kažemo šta je najugroženije - započela je Janković, pa nastavila: