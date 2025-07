- Do petka uveče sunčano i toplo, najtoplije na istoku i jugu regiona gde će se danas maksimumi kretati od 32 do 38 stepeni Celzijusa, a sutra i u petak od 34 do 39 stepeni Celzijusa. U petak krajem dana će se preko Alpa prebaciti manja količina svežijeg i vlažnijeg vazduha što će nad zapadnim, središnjim i severozapadnim delovima regiona usloviti lokakalne nestabilnosti i ređu pojavu grmljavinskih nepogoda.