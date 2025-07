- Palmino ulje je poprilično lošeg kvaliteta, za razliku od maslinovog ulja koje sprečava upale mozgra, palmino ulje je čak i toksično za organizam. To je čista trans masnoća. Ako se zagreje, podiže nivo slobodnih radikala, kao rafinisano ulje. To ulje nije dobro za upotrebu, a u mediterasnkim zemljama gde se najviše koristi imaju najviše problema sa holesterolom - kaže Matić.

On dodaje da palmino ulje više šteti organizmu od domaće svinjske masti, koja je zapravo veoma dobra za organizam.

- Palmino ulje, suncekrotovo ulje i margarin su strašno zlo. Rafinirano ulje je sa aspekta kardiologa veoma loš. To je loš holesterol. On nastaje zahvaljujući uljima. Biljna ulja, ne životinjska masnoća - kaže Bašić.

Ona dalje objašnjava da treba izbegavati namirnice sa dodatim vitaminom C, zato što je on veoma koristan ali ne u slučaju u kome se unosi oralno ili putem suplemenata.

- Preterivanje sa vitaminom C dovodi do lošeg varenja masti. Može se stvoriti i problem sa žučnom kesom, ali mnogo mučimo jetru, ali ne zbog previše masti. U sve što deca unesu stavljaju dodatni vitamin C, čak kod dece u osnovnoj školi se javlja povišen nivo holesterola i narušen odnos između dobrog i lošeg holesterola - kaže Bašić.