- Ekipe hitne pomoći intervenisale su ukupno 117 puta, od čega 32 intervencije na javnom mestu, a za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari. Kada govorimo o servisnim informacijama, danas će bez struje biti tri beogradske opštine - Obrenovac, Mladenovac i Surčin u periodu od 8 do 16 časova. Naravno, detaljan spisak po ulicama naših građana mogu pogledati na zvaničnom sajtu EPS-a. Danas će bez vode biti opština Vračar u periodu od 8.30 do 18 časova i to u Lamartinovoj ulici. Naravno, biće obezbeđene cisterne kako po celom gradu, tako i na ovoj lokaciji budući da neće biti vode do 18 časova. Ja bih i ovoga jutra pozvao sve naše gledaoce da doniraju krv u institutu za transfuziju krvi, da evo učinimo nekome lep dan i da pomognemo nekome