- Mislim da i dalje dominantan taj patrijahalni narativ gde tata je pomagač, sve što uradi to je super, ćuti spremio je kuću, ćuti izveo je decu, a mislim da moramo da menjamo taj narativ kao što moramo da menjamo, to duboko ukorenjeno u našoj kulturi, a moramo da menjamo i kulturu, znači tata je ravnopravan roditelj, kao što je i mama ravnopravan roditelj. I kad pričamo o ravnopravnosti, ja mislim da je srž rodne ravnopravnosti upravo u tome da tate dobiju podršku, da budu osnaženi da budu roditelji. I onog momenta kada je tata osnažen da bude roditelj, da bude slobodan da provede ceo dan sa svojim decom sam, bez nekog straha, tog u momenta će mame dobiti više vremena i za svoj posao i da se bave sobom - kaže Čomić.

Njegova supruga je preduzetnica, ako ne radi nema prihoda. Zato su zajedno doneli odluku da on ostane kod kuće i preuzme brigu o deci. Iako ova odluka nekima može da se učini neobičnom, za njihovu porodicu to je biološki i praktičan izbor.

- Porodica i ljudi na poslu su me apsolutno podržali. Bilo je samo bitno njima da na vreme javim zbog predaje mog posla i da prosto stvari mogu da se odvijaju na normalan način u firmi. A u okolini je bilo šaljivih komentara, tipa kada sam išao da predam dokumenta za porodiljsko, bilo je "jesi odobrao haljenu u kojoj ćeš predati dokumenta". Kao šaljivo, jel? Ali to je to patrijarhalno društvo.