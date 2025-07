- Ja nisam imao nikad takvo iskustvo, nisam čuo da se nekome od flašice vode zapalio auto. Teoretski šta može da se desi, može da se desi da ta flašica vode iscuri, da se ta voda prospe po nekoj instalaciji, da ta instalacija dođe do kratkog spoja, ali to je stvarno onako velika priča. Ja do sada nisam imao takva iskustva, tako da verovatno ovo samo neko razvija neku teoriju koja nema nekog realnog osnova. Ono što je jako bitno na put kad krenete, prvo i osnovno morate krenuti sa ispravnim vozilom. Veliki je mit o tome zašto se vozila pregreju, zašto se zapale neka, prvenstveno zato što su neispravna - kaže Škuljić i dodaje:

- Mi skrećemo pažnju ljudima da redovno servisiraju svoja vozila, da na tim redovnim pregledima popravljaju te sitne nedostatke koje mogu da naprave problem. Sada je došao čovek na redovan servis i na kontrolu pred put, videli smo da curi, zamenili smo hladnjak, on neće imati problem na putu. Iz kog razloga? To vozač ne može da vidi. Kod novih vozila je sve to zaklonjeno raznim plastikama i raznim stvarima. Kad primetite, on je već pregreo. Ako ste već umorni od vožnje, niste primetili na vreme da je podigao temperaturu, problem u najavi, vozilo se pregreva, staje, imate problem. Znači, te neke probleme koji su rešivi, rešite pred put.