- Iako sam u hladu, i dalje je toplo, to se izgleda ne može izbeći - započela je Vojinović.

- To neće stati ni danas, ni sutra, niti narednih dana. Toplotni talas je ovde došao još prošle nedelje, imali smo ekstremno tople dane, a tako se nastavlja i ove nedelje. Danas (7. jul) temperatura ide do 38 stepeni, bez padavina širom naše zemlje, a biće blag vetar, međutim južnog pravca, pa će i on biti topao.