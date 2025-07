- Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala u narednih deset dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa na području grada Beograda, u zapadnoj, istočnoj kao i delovima centralne, severoistočne i jugoistočne Srbije u periodu od 6. do 9. jula. Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u domenu veoma opasne pojave od 4. jula u južnobanatskom okrugu, 6. i 7. jula na teritoriji grada Beograda, kolubarskog, mačvanskog, južnobanatskog i podunavskog okruga, od 6. do 9. jula u pomoravskom i moravičkom okrugu, 7. jula u srednjobanatskom okrugu, od 7. do 9. jula u borskom i zaječarskom okrugu a 9. jula u niškom i jablaničkom okrugu - navodi "Batut" i naglašava da se u kategoriji opasne pojave prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha očekuju u periodu od 3. do 9. jula u većem delu Srbije, izuzev planinskih oblasti.