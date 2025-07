"To znači da posle ovog osveženja sredinom naredne sedmice, sledi ponovo porast temperature tako da bi sredinom jula one opet dostigle neke vrednosti oko 35 stepeni. Tako da tek posle toga potencijalna verovatnoća za pljuskove raste, ali nemoguće je toliko precizno unapred definisati tačno dane i kolikog bi intenziteta bili pljuskovi, ali sudeći prema nekom ritmu prirode, ako u jednom periodu bude mesec, mesec i po dana suša, normalno je da će u nekom narednom periodu doći do promene vremena“, ocenio je Nedeljković.

Na pitanje da li nas očekuju vremenske nepogode , meteorolog kaže da u našem području karakteristika letnjih padavina su pljuskovi - znači kratki period od pola sata, sat jaki pljuskovi sa mesečnom ili dvomesečnom padavinom, a čak su zabeležene i tromesečne količine padavine u nekom pljusku. Uz to sledi, kako kaže, i olujni vetar, grad, ali to je isto redovna pojava, za koju je nemoguće unapred definisati lokaciju jer se oblaci stvaraju takoreći iz vedra neba.

"To je letnja nepogoda možda jačeg intenziteta, sa nešto jačim olujnim vetrom i pojavom pijavica. To je kratkog daha, traje nekoliko minuta, zahvata malu površinu, dimenzija mu je desetak, 20 metara, ne više, a on ide nekom trasom 100, 200, 300 metara, tako da nije to, tako dramatično. Jeste, na toj uskoj lokaciji, ali većina građana Srbije to ne primeti“, pojasnio je Nedeljković.