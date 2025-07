U Fejsbuk grupi Live from Greece pojavila se objava jedne žene koja je do detalja opisala šta je videla u sobi pa je sve fotografisala i objavila na mrežama.

- Na naše primedbe predstavnik ponavlja kako nema slobodnih soba, a gazda Grk i došao i drao se na sav glas kako on izdaje 10 godina i niko se nije žalio. U drugoj sobi nije kotlić radio, pa su morali sa tušem da zalivaju wc. U trećoj im je pala roletna pa je gazda šutirao umesto da popravi. U četvrtoj slavina nije radila niti je popravljena pa im je tražio na kraju da plate 30 evra jer su kao, one to pokvarile. Vila odmah pored, smeštaj - uredno, čisto, lift. Bez zamerki. Cena ista, druga agencija. Samo pohvala za pratioca.