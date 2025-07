Prvi julski toplotni talas u nedelju i ponedeljak donosi temperature i do 40 stepeni u hladu, a već od utorka biće uslova za oluje i nepogode s grmljavinom i kišom, koja će padati i u sredu!

- Za vikend i početkom naredne nedelje u dolini Velike Morave i na jugu i istoku zemlje maksimalne temperature će ići i do 40 stepeni, a kandidati za najtoplije gradove su Zaječar, Ćuprija i Leskovac. U Beogradu će temperature biti 37-38 stepeni. U manjim mestima minimalne temperature će preko noći biti od 12 do 17 stepeni, dok u urbanim sredinama možemo očekivati tropske noći s vrednostima od 20 do 24 stepena - navodi Sovilj.