- Kada govorimo o servisnim informacijama, danas će bez vode biti dve beogradske opštine: Čukarica i Zvezdara. Čukarica od 8.30 do 18.00, Požeška ulica sa parne strane i Zvezdara od 8.00 do 22.00, a potrošači će biti bez vode u Varovinočkoj ulici. Što se tiče isključenja struje, za danas nisu najavljeni nikakvi radovi na mreži, tako da će ceo Beograd imati struju i naravno, svakog jutra pozivam sve naše gledaoce da odu do instituta za transfuziju krvi u periodu od 7 do 19 časova da doniraju krv.