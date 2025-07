- Pored Ade Ciganlije, ima još mnogo mesta na kojima se uživa u suncu i vodi. Posećuje se i beogradski bazen, sam centar grada, ali i mesta kao što je Gardoš u Zemunu, Zemunsko šetalište, Beograd na vodi. Veliki je broj koncerata, veliki je broj dešavanja na otvorenom Beogradu i jeste, stekao veliku reputaciju kao grad dobre atmosfere u toku letnjih meseci. Takođe, za preporuku je recimo Surčin. Imamo to Surčinsko leto, tamo je blizu Bojčinska šuma i reka. Imate mogućnost i tamo da uživate na vodi, ali pored toga oni imaju veliku lepu letnju scenu - kaže Popović i dodaje:

- Postoji jako lepo uređeni deo Obrenovca koji je uz reku. Postoji i banja u centru Brenovca. Popularna destinacija je i Kosmaj, ali i u Mladenovcu imate bazene u RH centru. Ima mnogo toga što čeka da se otkrije. Turistička organizacija Beograda ima i te besplatne ture, bilo da su one šetajuće, pešačke ili ture autobusom razgledanja Beograda, pa se možete prijaviti, naravno kada izađete na naš sajt ili portal, možete se prijaviti, to ide dva puta nedeljno, to je takođe jedan vrlo lep način da provedete dan.