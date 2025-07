- Upis učenika u srednje škole će se obavljati 7. i 8. jula 2025. godine na dva načina: Elektronskim putem preko portala Moja srednja škola, od 7. jula u 08.00 do 8. jula do 15.00 časova. Neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) 7. i 8. jula od 08.00 do 15.00 Za sve one učenike koji iz zdravstvenih i objektivnih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, moći će to da urade 13, 14. i 15. avgusta 2025.godine - zaključuje se u saopštenju.