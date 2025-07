Gošće emisije bile su Jelena Manojlović iz SOS centra za odvikavanje od kockanja i novinarka Kurir televizije Teodora Borozan. Njihov razgovor otvorio je niz pitanja, od uloge roditelja i države, do odgovornosti javnih ličnosti i društvenih mreža.

- Patološko kockanje nije igra. Igre na sreću nisu igre, to je kockanje i postoji veliki rizik od razvoja zavisnosti. Ako prosečna porodica ima četiri člana, onda iza tih 300.000 kockara stoji preko milion ljudi u problemu jer kockar ne uništava samo sebe, već celu porodicu.

- Na bilbordima su naši najpoznatiji sportisti, glumci, pevači koji promovišu kockarnice kao da je to nešto dobro. To su idoli dece. Kada oni reklamiraju klađenje, deca to upijaju.