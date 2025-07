Sezona letnjih sniženja u prodavnicama i buticima započela je 1. i trajaće do 15. jula. Kupci su već navalili na akcijske cene. Reklame i veliki natpisi o sniženjima do čak 70 odsto zapravo su samo navlakuša jer je tek nekoliko artikala zaista toliko jeftinije, i to je uglavnom zimska garderoba, oštećena roba i ona s greškom, što nije prodato u prethodnom periodu.

Mnogi jedva čekaju sezonske akcije u nadi da će veoma povoljno obnoviti letnju garderobu i spremiti se za more, a trgovci da će dobro da zarade i da pomoću starih trikova navuku kupce da pazare i ono što im ne treba. Gde god da pogledate, izlozi su oblepljeni porukama "Sniženje", "Rasprodaja", "50 odsto niže", "Do 70 odsto jeftinije", "Sve upola cene"... Ali kad se uđe, uglavnom se ispostavi da nije to - to.