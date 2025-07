- Onako potresen, rekao sam mu da moram da pozovem sina, a on mi je odgovorio da ga ne zovem jer je i on u Urgentnom centru i daje krv neophodnu za operaciju naše ćerke. Nastavio je da insistira na novcu, zlatu, pozajmici, pitao je koliko imamo na računu. Tada sam prvi put pomislio da je reč o prevari i to sam izgovorio naglas, a veza je odmah prekinuta. Iste sekunde smo pozvali ćerku i iznenadili se kad se javila. Umirivala nas je da je sve u redu, da nije u bolnici, i tada smo shvatili da smo zaista žrtve prevare - naveo je on u prijavi.