Pojedini naši turisti koji su otišli na more rešili su da se maksimalno pripreme za plažu i da ni dinara ne daju ugostiteljima koji skupo naplaćuju ležaljke. Iznosi se ove godine kreću od tri pa do čak 50 evra za set ležaljki sa suncobranom u zavisnosti od mesta. Postoje plaže na kojima ima i besplatnih odnosno dobijaju se uz poručeno piće, ali u većini mesta se kreću oko deset evra. Neki naši turisti to vide ovako. Zašto bi dnevno bacali deset evra za ležaljku i za mesec dana dali ukupno 100 kada mogu da je ponesu od kuće ako idu kolima.