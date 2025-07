Naglasivši da živimo u doba intenzivnih promena, koje zahtevaju neprekidan razvoj kako ličnih tako i kolektivnih sposobnosti, ministar Gašić rekao je da to što su dostigli potreban nivo znanja da prepoznaju i razumeju sve one izazove koje savremeni svet stavlja pred države i narode, kao i da im prepoznaju slabosti i da se bore za što bolju poziciju svoje zemlje u tom svetu, ne znači da ne mogu i dalje da napreduju kao eksperti i praktičari.

- Vama sada predstoji da preuzmete i više odgovornosti. Posle ovog svečanog čina, imaćete aktivniju i konstruktivniju ulogu, daleko snažniju od one koju ste imali na svojim prethodnim radnim mestima. Vi ulazite u krug onih ljudi koji će u narednoj deceniji, politički ili profesionalno, biti najodgovorniji za sve što se dešava u sistemu bezbednosti - pozitivno ili negativno. Zbog toga, uvaženi polaznici Škole nacionalne odbrane, imajući na umu da je zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti, kao i zaštita bezbednosti Srbije i njenih građana najviši odbrambeni interes i najviša dužnost i čast svakog od nas, marljivo radite i primenjujte znanja koja ste stekli tokom usavršavanja, kao bi naša odbrana bila dovoljno jaka da to obraduje naše prijatelje i odvrati od nečasnih namera one koji to nisu. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija - zaključio je ministar Gašić.