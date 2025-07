U Čačku je zabeležena najveća stopa razvoda u čitavoj Srbiji. Sa druge strane, broj dece se drastično smanjuje, ali ne samo kod nas, to je trend u čitavom svetu.

Porodica nestaje s menija, sve više obroka za solo život. U svetu se to zove "child free life" odnosno život bez dece. Dublje o ovoj temi razgovarali su gosti Kurir televizije.

- Postoje različiti razlozi za to, a jedan je odsustvo emocija i praćenja supružnika, ako pričamo o psihi, jer ljudi ne shvataju da postoji suštinska razlika između zaljubljenosti i ljubavi. O tome sam pisao u jednom poglavlju svoje knjige. Pogotovo kada u obzir uzmemo evoluciju vremena i prolaska kroz život. Druga stvar je biološka inkompatiblinost ili sticaj okolnosti, to je bilo u mom slučaju jer sa ženom sa kojom sam proveo mladost, imao sam lagodan život u smislu perspektive, ali se biološki trudnoća iskomplikovana da je ona posle toga izgubila mogućnost da rađa, a tome je doprinela i medicinska intervencija. Putevi su nam se razišli, ono što je bio zajednički san, nije se desilo. Ja sada imam sedmoro dece.

- Ja smatram da je to najveća trauma, pogotovo ako imate decu, jer ne znate šta ćete. Investirali ste u nešto, niste se nadali, ali su okolnosti došle i morate da rešite problem. Znate, vi očekujete da ćete ostati bez roditelja, znate ono "samo da ide redom", a kada se venčate, sve je lepo, otvarate poklone, i ne radite to da biste se razveli, već da ispunite zadata obećanja. Svi ulaze u brak iz koristi, ja sam ušla iz koristi, htela sam da imam desetoro dece, to je bila moja korist zašto sam želela normalan brak.