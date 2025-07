Slušaj vest

Bodrum nije samo još jedno letovalište na Egejskoj obali Turske. To je mesto koje miriše na limun i more, gde vetar šapuće kroz čemprese, a zalasci sunca imaju zlatnu nijansu. Ovaj grad, poznat po istoriji, umetnosti, noćnom životu i plavim krovovima, već godinama je omiljeno utočište i lokalaca i turista. Samo dvadesetak kilometara od samog centra, u mirnijem delu priče, ušuškan u zelenilu borova i tik uz more, nalazi se Yasmin Bodrum Resort 5*. Mesto koje ne nudi samo smeštaj, već pravi odmor, onaj koji puni baterije i dušu.

Foto: Promo

Yasmin Bodrum Resort 5* je pravo malo letnje selo, prostire se na preko 100.000 kvadrata i svojim položajem, arhitekturom i atmosferom poziva na beg od svakodnevice. Nalazi se blizu mesta Turgutreis, poznatog po lokalnim pijacama, ribarskim restoranima i pogledu na grčka ostrva, a do Bodruma stižete lako i brzo ukoliko poželite da zamenite mir plaže za uzbudljiviju gradsku svakodnevicu.

Foto: Promo

Kompleks je podeljen na glavnu zgradu i niz club zgrada koje su raspoređene po blagoj padini i koje podsećaju na bungalove. Ukupno 460 smeštajnih jedinica čeka svoje goste – od standardnih soba sa pogledom na more do luksuznijih apartmana u kojima se možete osećati kao da ste u privatnoj vili. Club sobe nemaju Wi-Fi, pa su idealne za one koji žele potpuni digitalni detoks, dok sobe u glavnoj zgradi nude bolju povezanost i bližu dostupnost centralnim sadržajima.

Plaža hotela prostire se dužinom od čak 700 metara, a tri pontona pružaju savršen prostor za sunčanje, plivanje ili gledanje zvezda uveče. Na plaži vas čekaju ležaljke i suncobrani, a peškiri su dostupni bez doplate. Ako želite dodatnu privatnost, možete iznajmiti paviljon, uz doplatu.

Foto: Promo

Kada ogladnite, glavni restoran “Myndos” nudi obilje izbora za doručak, ručak, večeru i kasnu užinu. Hrana je raznovrsna, ukusna i sveža, sa pažljivo pripremljenim jelima koja zadovoljavaju sve ukuse, od tradicionalnih turskih specijaliteta do internacionalne kuhinje. Pored toga, četiri à la carte restorana otvaraju svoja vrata uveče, a jedan obrok u nekom od njih tokom boravka dužeg od sedam dana uključen je u cenu. Za dodatno osveženje tokom dana tu su barovi, poslastičarnice i kutci sa kafom i sladoledom.

Foto: Promo

Zabava i rekreacija su sastavni deo ponude hotela. Postoji nekoliko bazena, uključujući i one sa toboganima, zatvoreni bazen za one koji više vole mir, ali i brojni sportski tereni, joga, pilates i animacije koje se organizuju svakodnevno. Večernji program obuhvata muziku uživo, žurke na plaži i diskoteku za one koji vole da ostanu budni do kasno. Gosti koji žele dodatnu relaksaciju mogu posetiti Spa centar koji se prostire na čak 2.500 kvadrata, gde ih čekaju tursko kupatilo, sauna, parno kupatilo, a uz doplatu i širok izbor masaža i tretmana.

Za najmlađe, hotel ima mini klub, dečije bazene sa toboganima i zatvoreni prostor za igru, dok roditelji bezbrižno uživaju u svom trenutku mira.

Foto: Promo

Internet je dostupan u lobiju hotela.

Za one koji traže ravnotežu između mira i sadržaja, tradicije i komfora, mira i avanture, Yasmin Bodrum Resort 5* je pravi izbor. Iako je velik, sve u njemu deluje prijatno, toplo i dostupno. Idealno za parove, porodice, prijatelje, za sve koji žele da odu, a da se vrate puni priča i osećaja da su istinski odmorili.

Foto: Promo

