Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje da će se toplotni talas iznad većeg dela Srbije zadržati do ponedeljka a na jugu i istoku zemlje do utorka. Najtoplije će biti na jugu i istoku zemlje sa maksimalnim temperaturama od 36 do 40 stepeni, a u ostalim krajevima od 32 do 36 stepeni.