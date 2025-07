- Uzrok je obično više faktora u kombinaciji. Znate, to su socijalno okruženje, porodica, kakvi su odnosi. Obično zavisnici dolaze ipak iz disfunkcionalnih porodica. Pored toga postoje i biološki faktori, neka loša regulacija neurotransmitera. da imamo genetsku predispoziciju uopšte ličnosti. A pored toga onda imamo, kažem vam, karakteristike same ličnosti. Sada je to toliko složena, kompleksna tema, ali kada bismo onda razgovarali dalje kako je prepoznati kod ljudi, poput znojenja, sna, možemo da primetimo i bolesti zavisnosti - istakla je Mina Petrov.

- Iz našeg iskustva, za takve ljudi može se reći da imaju neki vid slabosti, ali naravno ne mora da bude 100 odsto da je tako. Za sve njih je najveći problem da shvate da imaju problem jer to je prvi korak ka izlečenju, da priznate sebi da ste u problemu. Bez toga nema dalje. Druga jako bitna stvar, to je da kad shvate da imaju problem, da potraže pomoć. Jako je bitna stvar kada se radi o tome da otkrije porodica da neko ima problem. Iz prakse mogu da kažem da to najviše igra ulogu koliko neko ima uticaj na tu osobu. Recimo, ako je to najstariji brat i ako on ima uticaj na mlađeg brata, on će njega da ubedi da ga dovede - rekao je Radovanović.