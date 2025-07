Zbog aktuelnih blokada saobraćajnica u prestonici mnogi pacijenti iz cele Srbije koji dolaze u zdravstvene ustanove na zakazane preglede, terapije, hemioterapije, dijalize, pa i operacije, ne mogu da stignu na vreme do bolnice! Neizvesnost oko satnice i mesta blokada dodatno otežava pristup medicinskoj pomoći . Sve to direktno ugrožava živote običnih ljudi, upozoravaju lekari.

Mnogi kojima je zdravlje narušeno satima budu zaglavljeni u saobraćajnom kolapsu, pa neretko ne mogu ni da okrenu vozilo i pođu alternativnim putevima. Na sve to pacijenti iz unutrašnjosti uglavnom ne znaju sporedne uličice kojima bi mogli da se izvuku i stignu do bolnica, da pređu u vozilo gradskog prevoza u tim trenucima nije rešenje jer stoje i tramvaji i busevi i trole, za mnoge je taksi skup, a ako se i uzme, taksista će morati da kruži kroz grad, pa vožnja košta i po tri puta skuplje nego kad nema blokada. A svako kašnjenje ili propuštanje terapije može biti kobno!

- Krajnje je vreme da oni koji smatraju da im je bahato ponašanje način političkog delovanja, preuzmu odgovornost za svoje postupke. Od sada su oni direktno odgovorni za sve one građane Srbije do kojih Hitna pomoć ne može da dođe, za sve one koji ne mogu da stignu na redovne terapije, za sve čiji lekari ne mogu da dođu do svog posla i operišu ih. Njima su ljudski životi, očigledno, najmanja briga, a nama samo ostaje da se nadamo da njihova bahatost neće odneti prve žrtve.