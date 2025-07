Do utorka će, prema rečima meteorologa Marka Čubrila, biti ponovo vrlo toplo, a u ponedeljak nestabilno vreme. Utorak donosi premeštanje jakog, hladnog fronta, nestabilnosti, moguće nepogode i osetno osveženje. Do 14. jula biće svežije, bez vrućine i uz povremene pljuskove. Nakon toga novo otopljenje dok bi oko 18. jula bilo svežije.

- U subotu pretežno sunčano i malo prijatnije nego u petak, duvaće severni vetar, dok su lokalni pljuskovu mogući nad najvišim planinama jugozapada Srbije i severa C.Gore. Dnevni maksimumi od 27 do 32 nad većim delom regiona, ali an istoku i jugu i dalje vrlo toplo uz maksimume do 36 stepeni Celzijusa.