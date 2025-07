Upis u srednju školu obavljaće se na dva načina: elektronskim putem preko portala "Moja srednja škola", od sutra u 8 časova do 8. jula do 15 časova i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) sutra i prekosutra od 8 do 15 časova.