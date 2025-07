Posle podne na severu i zapadu zemlje promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, uz manji pad temperature. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, tokom dana u kratkotrajnom pojačanju. Jutarnja temperatura od 17 do 24 stepena, a najviša dnevna od 32 stepena na severu do 40 stepeni na jugu i istoku Srbije.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 21 do 24 stepena, a najviša dnevna oko 36 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature do sutra navodeći da će se toplotni talas u celoj zemlji zadržati još danas, a na jugu i istoku zemlje i sutra. Najviša dnevna temperatura danas i sutra biće od 32 do 37 stepeni, a na jugu i istoku i do 40.