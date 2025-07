Posle paklenih vrućina i temperature od 40 stepeni u hladu, Srbiju upočetkom nedelje očekuje drastičan preokret vremena! Meteorolozi najavljuju olujne vetrove, jake pljuskove, mogući grad i pad temperature i do 15 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da će se iznad većeg dela naše zemlje sutra, a na jugu i istoku i utorak zadržati pretežno sunčano i veoma toplo vreme s temperaturama od 32 do 40 stepeni.

- Drugi prodor sa severozapada uslediće u noći između utorka i srede uz kratkotrajnu kišu, ali i uz osetniji pad temperature, pa će u sredu i četvrtak dnevne vrednosti u većini mesta biti od 22 do 27 stepeni, uz pojačan severozapadni vetar. Od petka pretežno sunčano i svakim danom sve toplije - najavljuje RHMZ.

Ivan Ristić kaže da možemo da očekujemo pad temperature i do 15 stepeni.

- Modeli već danas najavljuju pljuskove na severu zemlje, ali jači front stiže sutra i već u večernjim satima ima uslova za pljuskove i nepogode prvo na severu i zapadu, a na udaru nevremena su Loznica, Valjevo, Šumadija, kao i mesta kod granice s Hrvatskom. Šanse za grad su do 80 odsto, tako da bi redovno trebalo pratiti upozorenja RHMZ. Zanimljivo je to da modeli ne najavljuju nepogode za jug i jugoistok zemlje, ali hladni front s kišom dolazi i dole u sredu - navodi Ristić i objašnjava da letnje nepogode uvek bivaju posle ekstremnih vrućina jer dolazi do stvaranja oblaka kumulonimbusa na granici hladnog i toplog vazduha: