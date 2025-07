Viktor Božić (32) iz Rume pet godina besplatno cepa drva svima koji ga pozovu, a sve to čini za bolesnu decu i jedina njegova molba ljudima je da, ako mogu i koliko mogu, uplate za njihovo lečenje .

- Besplatno cepam drva građanima, prijateljima, komšijama, a prvenstveno najstarijima, a to sam počeo da radim kada sam se u svoju zemlju vratio sa Zapada, gde sam radio građevinske poslove. Tamo u tuđini sam bio razočaran zbog njihovog načina života, pravo je rasulo što se tiče ljubavi i empatije među ljudima. Ponašaju se kao da su programirani, to mi se uopšte nije svidelo - pričao je pre dve godine skromni mladić i dodao:

- Taj izraz njihovog lica meni uvek daje novu snagu i zadovoljstvo. Mnogo ljudi me zove, kako prolaze meseci i godine, mnogi su čuli za mene da obavljam ovaj posao. Ima dosta onih koji me zovu i pitaju da li je cepanje drva zaista besplatno. Gotovo da su svi u neverici kada čuju ili pročitaju oglas. Dešavalo se da mnoge odbijem, pre svega zbog obima posla, jer ne mogu istovremeno da budem na svim im adresama u određeno vreme kada me pozovu - kaže Viktor.