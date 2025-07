Vožnja do Albanije traje oko sedam sati, međutim, do južnog dela do Sarande i Ksamila je potrebno do 11 sati puta. Ksamil se posebno izdavaja kao najpopularnije mesto na rivijeri koje čak nazivaju i evropskim Maldivima. Ima kristalno čisto more i predivne peščane plaže. Obala je puna i raznovrsnih restorana i tropskih barova koje upotpunjuju letovanje.