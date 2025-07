Do kraja današnjeg dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, a samo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, najavio je RHMZ.

U utorak završetak toplotnog talasa

Iznad većeg dela Srbije do ponedeljka, a na jugu i istoku Srbije do utorka, zadržaće se pretežno sunčano i veoma toplo vreme:

U sredu i četvrtak (09–10.07.) promenljivo oblačno i osetno svežije, ponegde sa kišom, uz pojačan severozapadni vetar i maksimalne temperature u većini mesta od 21 do 25 °C.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature

Kako upozorava RHMZ, toplotni talas u celoj zemlji zadržaće se danas i sutra, a na jugu i istoku zemlje i u utorak. Najviša dnevna temperatura danas i sutra od 32 do 37, a na jugu i istoku i do 40. U utorak temperatura u padu, a samo se na jugu i istoku zemlje zadržava i dalje toplo sa temperaturom do 37 °C.