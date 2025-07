- Pre svega, mi smo iz prohladnog proleća prešli u tropsko leto. Bila je duga zima, pa je razumljivo da smo bili željni toplote i vode, pa smo zaboravili na zakone prirode. Naša preterana želja da bude što više u vodi, na moru, stvara zaborav na to kako bi trebalo da se ponašamo prema našem organizmu. Pogledajte kako je i u Begradu, na Adi, kada udari ono sunce oko 12 sati, tu ni suncobrani ne mogu da vas zaštite. Kada vidite malu decu na plaži po takvom vremenu, išla bih od roditelja do roditelja, ali njima objašnjenje ne vredi. Dete do druge godine života nema razvijen termoregulacijski sistem, ono ne može da reguliše svoju temperaturu.