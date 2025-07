Hotel ima preko 900 smeštajnih jedinica, raspoređenih u šest blokova, i prilagođene su svim potrebama, od porodičnih soba sa više ležajeva do ekskluzivnih suita uz samu plažu. Ako tražite sobu sa pogledom na more , balkon pun sunca i miris soli ujutru – našli ste je.

Za one koji traže nešto više, u ponudi su i premium sobe , privatne plaže, spa tretmani, doručak uz vino i tišinu lagune. Sve to uz besprekornu uslugu i osećaj da ste gost na mestu koje zna šta je pravo gostoprimstvo.

Desert Rose 5* nije samo hotel. To je osećaj kada vam deca zaspu umorna od sreće. To je zvuk talasa ujutru dok ispijate kafu. To je miris morske soli u kosi. To je vaš porodični beg iz stvarnosti u mesto koje će vam se uvući pod kožu – i tamo ostati.