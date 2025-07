- Zaista ima mnogo tih aplikacija, ali svaka nosi određeni rizik. Ako govorimo o najrasprostranjenijim aplikacijama poput Instagrama i Tik Toka, one su opasne samim tim što ga svako dete poseduje, a bitno je znati da gotovo 70% maloletnika ima otvorene naloge što vrlo olakšava pristup ljudima koji im ne žele dobro. Ta deca dele svoje lokacije putem mreža, to je isto važno napomenuti.

- Grajnder je jedna od njih, a to govorim iz iskustva, imali smo slučajeve gde su deca bila ozbiljno zloupotrebljena, dolazilo je i do fizičkog kontakta sa predatorom, pa i do silovanja, jer smo učestvovali u tim sudskim procesima. Ta aplikacija nije toliko poznata, tu se okuplja LGBT populacija, veliki broj mladih je tu, iako nisu te orijentacije, već im je interesantna ta komunikacija.

- Prvi korak je da se roditelji obrate policiji, postoji odeljenje za visoko-tehnološki kriminal kojima je prioritet u radu po akciji Armagedon koja je stalna i ona ima za cilj da se suzbije broj dece koja dožive ovakve situacije na internetu. Koliko je teško dokazati to delo, dokazuje to koliko one traju, a to ume da bude i nekoliko godina. Jedna platforma je čak i ugašena, a tri godine je trajala međunarodna istraga, zaplenjeno je oko 3.000 uređaja sa mnogo video zapisa dece, samim tim su i kod nas uhapšena dvojica muškaraca.