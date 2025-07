Koliko visoku temperaturu možemo da podnesemo, postoji li granica posle koje ljudski organizam teško izdržava ekstremne vrućine i kako da se zaštitimo kada do te granice dođemo?

Ona kaže da zbog izuzetno visokih temperatura dolazi i do sunčanica, pa i toplotnih udara:

- Kolapsi su najbezazleniji i najčešći. Podrazumevaju pad pritiska, slab dotok kiseonika u mozak, pacijent se oseća kao da će pasti, javljaju se omaglice i mrak pred očima. Kada se osete ti simptomi, morate sesti kako ne bi došlo do posledničkih padova i komplikacija.

- Osnovni savet je ne paničiti. Znate po sebi kako podnosite vrućinu, neki je podnose bolje, neki lošije, i po tome se treba i upravljati. Mi svima savetujemo da ukoliko ne moraju, ne izlaze napolje u najtoplijem delu dana. Međutim, to nije moguće za ljude koji moraju da odlaze i da se vraćaju sa posla, pa je onda savet poneti vodu i hodati u hladu - kaže Popović.

- Ako iz previše klimatizovanog prostora izađete na sunce ili sednete u pregrejani automobil, naravno da dolazi do pada pritiska. Onda dolazi i do brzog rada srca, nekada aritmije. To treba izbeći. Ako vam je automobil ceo dan na Suncu, ne sedajte odmah, otvorite i rashladite. U automobilu je sigurno preko 50 stepeni - kaže Popović.