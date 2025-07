Severozapad Srbije u utorak će zahvatiti prodor hladnog fronta, koji će iz oblasti Alpa stići do naše zemlje, a tokom utorka se premeštati preko Srbije i do srede stići do najužnijih i najistočnijih delova Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 20 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do samo 22°C.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno i sveže. Maksimalna temperatura biće u četvrtak od 22 do 26, u Beogradu do 24°C, a u petak od 23 do 29, u Beogradu do 26°C.