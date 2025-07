Kada je reč o ubodima insekata, najčešći su ubodi pčele, ose i stršljena . Iako nemaju otrov koji bi neposredno ugrozio život čoveka, ako je osoba alergična, dovoljan je samo jedan ubod da dođe do burne reakcije. U teškim slučajevima, usled uboda roja, može nastupiti i smrt, ako se ne reaguje hitno.

- Stršljenovi sada formiraju legla, pa tu bude od 400 do hiljadu jedinki. U avgustu će legla biti formirana u jeku - naglasio je sagovornik.

- Više je zabeleženih smrtnih slučajeva usled uboda stršljenova nego zmija - ukazao je on i dodao:

- Ljudi stradaju kada dođe do alergijske reakcije i anafilaktičkog šoka. Kad stršljen ubode, ispusti feromon, odnosno miris koji se širi i signalizira ostalima da dođu na to mesto. Tako neko može da doživi deset uboda odjednom - napomenuo je Stanković, poznat i po hvatanju zmija.

- Usled alergijske reakcije može da dođe do gušenja, otrov kreće da se širi kroz organizam i pritisak pada, skupljaju se krvni sudovi, pada kiseonik i može da dođe do zastoja srčanog mišića - napomenuo je on.