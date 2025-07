„Nismo to očekivali“ – šok među kolegama

„Mi smo iznenađeni, nismo to očekivali. Pa ona i nije Hrvatica u klasičnom smislu, ona je Janjevka… Jeste katoličke vere, ali sa Kosova,“ kaže njena koleginica iz mitrovačke Muzičke škole.

Sestra Cecilija Tomkić možda nije imala nameru da izazove političku kontroverzu. Možda je zaista došla kao muzičarka i vernica. Ali kada časna sestra iz Srbije javno izgovori rečenicu „neka vide da nas ima“ na koncertu Marka Perkovića Tompsona – to više nije privatna stvar.

To je gest koji nosi poruku – htela ona to ili ne. I to poruku koja ne odjekuje samo među fanovima u Zagrebu, već i među vernicima, građanima i institucijama u zemlji iz koje dolazi.