Priča o vantelesnoj oplodnji nije samo medicinska procedura, to je borba ispunjena neizvesnošću, suzama, konačnim ostvarenjem sna o roditeljstvu. Takav put prošla je i Milica Đajić, koja je posle više od 8 godina pokušaja i borbe ostala trudna uz pomoć veštačke oplodnje.

- Vraćene su mi dve bebe, kako oni to kažu. Desetog juna sam saznala da sam trudna. To je bio šok. Nisam mogla da verujem dok mi doktor nije potvrdio ultrazvukom da je vantelesna oplodnja uspela, a to iz prvog pokušaja.