- Postoje određene industrije koje imaju pravila i zabranjuju tetovaže na vidljivim mestima, poput policije, vojske, stjuardesa i pilota. Ja kao čovek sam primetio da sve više ljudi ima tetovažu, pa i mi kao poslodavci treba da budemo svesno da je to normalno - kaže Lisica.

- To nije smrtni greh, nikome neće biti uskraćen pričest, ali crkva ne gleda pozitivno. Ipak, u Americi ima i sveštenika na motorima koji su potpuno tetovirani. To je druga kultura, isti Bog i vera. Sveštenici, episkopi i monasi nisu tetovirani. Možda imaju neku tetovažu iz kako mi to kažemo pređašnjeg života, prenego je susreo Boga i krenuo putem vere - kaže Đenović.