Ključni problem transplantacija u Srbiji nije mali broj porodica koje daju saglasnost za doniranje organa svojih najmilijih već prepoznavanje mogućih donora, onih pacijenata kojima, nažalost, niko više ne može pomoći, a čiji bi organi možda mogli da spase brojne živote. Od pacijenta kome nema pomoći, preko utvrđivanja njegove moždane smrti, što je preduslov za to da bude donor, pa do porodice koja (ne) da saglasnost za doniranje njegovih organa put je dug, a na njegovom početku su medicinski radnici i sistem koji mora savršeno da funkcioniše i prepozna sve moguće donore. A njih je daleko više i od potencijalnih koji po kriterijumima zaista mogu biti donori, a tek od ostvarenih, čiji organi su i presađeni drugim ljudima pošto su porodice na to pristale.