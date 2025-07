O tome da je prevoz u Beogradu oduvek bio baš “posebna priča“, svedoči i jedna reportaža "iznutra", koja govori o neobičnim navikama kada je u pitanju naplata karata za prevoz , domišljatih putnika i kontrolora, koje dovode do zavrzlami, presavijanja hartije i brojnih postupaka kod sudije za prekršaje. Skoro pa kao danas.

Jednom vozaču , sitom stalne drame sa lovom kontrolora na one koji neće da plate kartu, u toku jedne vožnje je toliko sve dozlogrdilo da je – "uhapsio" ceo autobus zbog masovnog šverca ! Kao nagradu, dobio je kaznu…

Za početak, treba znati da nije bilo isto na svim linijama, njih su radnici GSP-a u to vreme delili na "džentlmenske" i one – katastrofalne. Za izbegavanje su bili, na primer, pravci Studentski Grad i Voždovac. Ali, ovo verovatno najveće hapšenje zbog šverca u istoriji gradskog prevoza dogodilo se tamo gde se to nije očekivalo…